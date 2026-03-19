تزخر السّفرة في المغرب بشهر رمضان، بالعديد من الأطباق الرمضانية المتنوعة التي تتنافس ربات البيوت على إعدادها، فلا تخلو السفرة المغرببة من ثلاث وجبات رئيسية في الإفطار، وطعام العشاء بعد أداء صلاة التراويح ووجبة السحور. وحول ما يميز السفرة الرمضانية في المملكة المغربية تقول السيدة صباح صالح: من الأطباق الرئيسية في السفرة المغربية شوربة (الحريرة)، وحلويات (الشباكية)، وهي عبارة عن سمبوسة محشية باللوز إضافة لجميع أنواع العصائر الطازجة. وأيضاً شوربة الخضار والشعير والسميد كأطباق متنوعة بعد شوربة الحريرة، إضافة إلى فطائر «المسمن» بالعسل والزبدة، والسمبوسة المحشية بالدجاج وورقة البسطيلة، إلى جانب طبق السلو، وهو عبارة عن دقيق محمص ولوز وسمسم ويانسون وشمر وقرفة يعجن بزيت الزيتون، إضافة إلى طبق الشعيرية بالدجاج مع البرقوق والمشمش والزبيب. وتضيف صباح صالح بعد العودة من صلاة التراويح يتم تناول وجبة العشاء التي تمتاز بالطواجن كطاجن اللحمة بالخرشوف وطاجن البرقوق في فصل الشتاء، إلى جانب الدجاج المحمر والسلطات. وتعد أطباقاً مهمة كسلطة البنجر، والفاصوليا، والباذنجان والفلفل الرومي والجزر بالبقدونس. وتضيف صباح إن السحور في المملكة المغربية زبادي وبيض مسلوق وفواكه طازجة.