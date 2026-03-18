من جيبوتي إلى إقليم البنجاب عبوراً إلى جمهورية الجبل الأسود ثم إلى سورية وتشاد.. اجتازت قوافل العون والإغاثة السعودية البحار والصحاري وصولاً إلى المحتاجين في قرى وبلدات ومحافظات في قارات العالم.

ونفذ مركز الملك سلمان للإغاثة توجيهات القيادة بالوصول إلى كافة المحتاجين والشعوب المتضررة من الكوارث والحروب والأزمات، ووجد المتضررون في كل مكان حاجتهم من الغذاء في قرى جوبتو ودكاح دلول وشيخيتي في جيبوتي، وحجر لميس في تشاد، وحلب السورية، وإنزركوري في غينيا، ومدينة أوسترو في الجبل الأسود، وشهيد بينظير آباد وتندو خان في البنجاب.

يوم أمس (الثلاثاء)، نهضت الفرق الميدانية التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة بتوزيع السلال الغذائية في قريتي جوبتو ودكاح دلول التابعتين لمحافظة علي صبيح في جمهورية جيبوتي، استفاد منها 1.080 فرداً، ضمن مشروع «سلة إطعام».

وفي جمهورية تشاد وصلت مئات من كراتين التمر للأشخاص أكثر احتياجاً في عدة مناطق تابعة لإقليم حجر لميس، استفاد منها 13.554 فردًا، ضمن مشروع توزيع 800 طن من التمور. وذات الحالة في محافظة حلب السورية استفادت منها 3.089) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.

وفي غينيا وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 997 سلة غذائية على الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة إنزركوري استفاد منها 4985 فردًا، ضمن المرحلة الخامسة من مشروع (سلة إطعام) في غينيا، كما وصلت 198 سلة غذائية للأسر المحتاجة والأرامل والأيتام في مدينة أوسترو بجمهورية الجبل الأسود، استفاد منها 990 فردًا، ضمن مشروع توزيع (سلة إطعام) في الجبل الأسود لعام 2026.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 3.200 سلة غذائية في منطقتي شهيد بينظير آباد وتندو محمد خان بإقليم السند، ومنطقة نانكانا صاحب بإقليم البنجاب، ووادي نيلم في إقليم آزاد جامو وكشمير، استفاد منها 22.377 فردًا، ضمن المرحلة الخامسة لمشروع سلة إطعام في باكستان لعام 2026..