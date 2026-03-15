في ليلة الـ26 من رمضان المبارك، حلّقت عدسة «عكاظ» في جولة جوية برفقة طيران الأمن التابع لرئاسة أمن الدولة؛ لتوثّق المشاهد الإيمانية المهيبة التي يعيشها المعتمرون والزوار والمصلون في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة.

وخلال الجولة، رصدت «عكاظ» ما يحظى به ضيوف الرحمن من خدمات متكاملة وتنظيم دقيق يضمن انسيابية الحركة داخل ساحات المسجد الحرام وأروقته وأدواره، في مشهد يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لخدمة قاصدي البيت العتيق، وتمكينهم من أداء شعائرهم في أجواء تغمرها السكينة والطمأنينة والأمان.

كما أظهرت اللقطات الجوية تدفّق جموع المصلين والمعتمرين بكثافة إلى المسجد الحرام لأداء العمرة وصلاة التراويح والقيام، بينما بدا الحرم في أبهى حلّة، متزيناً بتوسعاته الكبرى التي أنجزتها وتواصل تنفيذها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ملايين الزوار.

ويؤدي طيران الأمن دوراً محورياً في تعزيز الأمن والسلامة في الحرمين الشريفين خلال الشهر الفضيل، من خلال تنفيذ مهمات متعددة تشمل متابعة الحالة الأمنية والمرورية، ودعم الجهات الحكومية في إدارة الحشود، وتكثيف الطلعات الجوية لضمان انسيابية الحركة المرورية وتحركات الكثافات البشرية.