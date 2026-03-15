منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، بركائزها الثلاث وطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي، تمضي وزارة الرياضة قدماً في رحلة بناء مجتمع رياضي وحيوي، مرتكزة على رؤى شاملة ومبادرات نوعية، في إطار سعيها المكثف لجعل الرياضة أسلوب حياة وثقافة لمختلف الفئات العمرية، وليس مجرد وسيلة للترفيه؛ تنشط في أوقات وتقل في كثير منها، وخلال الأعوام الماضية ارتفعت نسب ممارسة النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة وأكثر أسبوعياً، والتي وصلت إلى 59.1% للبالغين من 18 سنة فأكثر، كما أن نسبة الممارسين للنشاط البدني لمدة 60 دقيقة فأكثر للأطفال من عمر 5 إلى 17 سنة وصلت إلى 19%.

ومن خلال مقارنة بسيطة بين ما تحقق والمستهدف في مؤشري ممارسة النشاط البدني، فإن النسبة المستهدفة هي 55% للبالغين من 18 سنة فأكثر، في حين وصلت النسبة حالياً لأعلى من ذلك 59.1%، متخطية أيضاً النسبة المستهدفة لعام 2027م القادم وهي 58%.

كما أن مؤشر ممارسة النشاط البدني لمدة 60 دقيقة فأكثر للأطفال من عمر 5 إلى 17 سنة قد تجاوزت النسبة المستهدفة للعام الحالي 2025م والمحددة بـ12%، محققة قفزة نوعية وصلت إلى النسبة المستهدفة في عام 2029م وهي 19%.

ولأن التعاون ركن أساسي من أركان النجاح، فقد واصلت وزارة الرياضة تحقيق التكامل مع مختلف الجهات الحكومية بإطلاق عددٍ من البطولات والمبادرات النوعية التي تصب في مصلحة نسب الممارسة للرياضة، علاوة على تحقيق أهداف وطنية كبرى ببناء أجيال متميزة رياضياً، ولعل من أبرز أوجه التكامل المثمر هو دوري المدارس لكرة القدم للطلاب والطالبات، والذي شارك في آخر نسخة استثنائية منه أكثر من 42 ألف طالب وطالبة لفئات عمرية عديدة، بدأت من سن 9 سنوات وحتى 15 سنة، والتي حققت أهدافها باكتشاف مواهب سعودية مؤهلة وصغيرة.

وعلاوة على ذلك، فإن لوزارة الرياضة شراكات مثمرة مع وزارة البلديات والإسكان ومؤسسة المسار الرياضي، وغيرها من الجهات ذات العلاقة من خلال إطلاق عددٍ من المشاريع التي تخدم ممارسة الرياضة في المجتمع المحلي.

150 دقيقة أسبوعياً، التي وصلت إلى %59.1 للبالغين من 18 سنة

60 دقيقة فأكثر للأطفال من عمر 5 إلى 17 سنة وصلت

إلى %19

ممارسة النشاط البدني في المملكة: