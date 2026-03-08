التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز في الرياض، قائد قوات الدفاع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.

وجرى خلال اللقاء، بحث الاعتداءات الإيرانية على المملكة في إطار اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك بين البلدين، إضافة إلى مناقشة السبل الكفيلة بوقف هذه الاعتداءات التي لا تخدم أمن المنطقة ولا استقرارها.

وأعرب الجانبان عن أملهما في أن تغلّب إيران الحكمة وصوت العقل، وأن تبتعد عن الحسابات الخاطئة التي تهدد الأمن الإقليمي.

حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فيّاض حامد الرويلي، ومستشار وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات هشام عبدالعزيز سيف، فيما حضره من الجانب الباكستاني سكرتير قائد قوات الدفاع قائد الجيش اللواء محمد جواد طارق.