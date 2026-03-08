يرى الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، أنه إذا ارتبط مسلم بعمل لم يمكنه من التراويح صلاها جماعة بعد انتهاء عمله، حسب ما جاءت به السنة. وقال للسائلين: «أرجو أن يكتب لكم أجر ليلة تامة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة».

وأضاف، رحمه الله، من كان في الدراسة، والدراسة مهمة جداً، وطلب العلم الشرعي أفضل من نافلة الصلاة، فإنه على خير.

وأرى أنه؛ إذا انتهيتم من الدراسة أو العمل، اجتمعتم على إمام، وصليتم 11 ركعة، أو 13 ركعة، كما جاءت بذلك السنة، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم أجر ليلة تامة.