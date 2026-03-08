بئر العهن التي يُروى أنها كانت تُدعى بالعسرة، فسماها الرسول -صلى الله عليه وسلم- «اليسيرة» كما روى ابن سعد في طبقاته عن عمر بن أبي سلمة أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- سمّاها اليسيرة، وروى ابن شبّة عن محمّد بن حارثة الأنصاري: أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- سمّى بئر بني أميّة بن زيد من الأنصار: اليسيرة، وبرّك عليها وتوضّأ وبصق فيها، وتقع في عالية المدينة جنوب شرق المسجد النبوي، والذي تبعد عنه قرابة أربعة كيلومترات، كما تبعد عن مسجد قباء (أول مسجد بني في الإسلام) كيلو متر واحد في شرقه.

وحُفرت البئر في الصخر، ومطوية بالحجارة البازلتية المتناسقة، وكانت بئراً عذبة وغزيرة، ويبلغ قطرها (٣.٥) متر، واليوم تعد بئراً معطلة مهجورة، ولكنها لا تزال تحمل بُعداً تاريخياً مرتبطاً بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته، حيث كانت لبني أمية بن زيد من الأنصار، ثم اشتراها علي العمري، ثم آلت إلى آل شدقم من الأشراف، ثم لأولاد علي بن حسن الدمشقي الحسيني، وأخيراً وقفاً لآل البرزنجي وفق موسوعة معالم المدينة المنورة لمركز بحوث ودراسات المدينة المنورة.