ثمّن سفير دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية، المهندس مازن غنيم، الجهود الإغاثية والإنسانية المتواصلة التي تقدّمها المملكة، مؤكداً أن إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري يجسّد النهج الإنساني العميق والراسخ الذي تتبناه القيادة السعودية في دعم المحتاجين وتعزيز قيم العطاء.

وأوضح السفير غنيم، أن هذه المبادرة الكريمة تعكس ثبات المواقف السعودية تجاه القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كما تؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على تعزيز صمود الشعوب في مواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تتفاقم في العديد من المناطق.

وأضاف أن المملكة، من خلال مبادراتها النوعية ومشاريعها الإغاثية الممتدة، تواصل ترسيخ دورها الريادي في ميادين العمل الإنساني، وتبرهن على التزامها الدائم بمساندة الشعوب المتضررة، وترسيخ مبادئ التضامن والتكافل التي تُعد جزءاً أصيلاً من سياستها ومكانتها الإقليمية والدولية.