نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جولات تفتيشية على أسواق النفع العام بالمنطقة، ضمن الجولات الاستباقية استعداداً لاستقبال موسم رمضان. وهدفت الجولات إلى التأكد من وفرة السلع والمنتجات التموينية، وسلامتها، واستقرار أسعارها، وتحقيق العدالة السعرية، بما يضمن حماية المستهلك وتهيئة الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين خلال الشهر الفضيل.



وأفادت نتائج الجولات التفقدية برصد 17 مخالفة تم التعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة، مع توجيه المنشآت بضرورة الالتزام بالاشتراطات النظامية.



وأوضح مدير عام الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد الدغيس أن هذه الجولات تأتي في إطار حرص الوزارة والجهات الحكومية الشريكة على تعزيز الرقابة الاستباقية وضمان جاهزية الأسواق خلال المواسم، مؤكداً استمرار أعمال المتابعة والرقابة بما يسهم في توفير بيئة تسوق آمنة ومستقرة للجميع.