التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض اليوم، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن جوليان هارنيس.

وبُحثت خلال اللقاء الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، ومناقشة مستجدات العمل الإنساني في اليمن.

ونوّه جوليان هارنيس بالجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية بمركز الملك سلمان للإغاثة للمحتاجين والمتضررين في اليمن.