برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تستضيف الرياض خلال الفترة من 5 إلى 6 أكتوبر 2026م، فعاليات الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية Global CSR Forum 2026، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتأتي إقامة النسخة الثانية من الملتقى تأكيدًا على الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة عالميًا في مجال المسؤولية الاجتماعية، واستمرارًا للنجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى، والتي حظيت بإشادة واسعة محليًا ودوليًا. وقد أسهمت مخرجاتها في تعزيز صورة المملكة كقائد عالمي في هذا المجال، وفتح آفاق جديدة للتكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، إلى جانب توسيع نطاق تبادل التجارب والخبرات على المستوى الدولي.

وسيشارك في الملتقى نخبة من الوزراء وصنّاع القرار والخبراء والقيادات التنفيذية في القطاع الخاص، إضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية، لمناقشة أبرز المستجدات والتجارب العالمية، واستعراض أفضل الممارسات، وتقديم حلول مبتكرة تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالميًا، وتعزز مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويمثل الملتقى فرصة مميزة للشركات المحلية والعالمية لاستعراض تجاربها الرائدة في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والمشاركة في هذا الحدث العالمي، ودعم ورعاية الفعاليات المصاحبة له.

وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال الملتقى، إلى تمكين صنّاع القرار في القطاع الخاص وممثلي الحكومات والمنظمات الإنمائية والخبراء، من الحوار حول التحديات وفرص التنمية، وتحفيز الابتكار، والإسهام في تشكيل مستقبل المسؤولية الاجتماعية عالميًا.

كما يهدف الملتقى إلى تعزيز التميز والتنافسية، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، وفتح آفاق جديدة للشراكات الدولية.

ويأتي تنظيم الملتقى ضمن جهود الوزارة ورؤية المملكة 2030 لتعزيز المسؤولية الاجتماعية، والنهوض بالقطاع التنموي، وبناء وتطوير الشراكات الاقتصادية التنموية، وصولًا إلى مجتمع حيوي تشاركي، يعكس المكانة المتصاعدة للمملكة كأحد أكبر وأسرع الاقتصادات نموًا في العالم.