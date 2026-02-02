تواصل السعودية دعمها عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتأمين الخدمات الضرورية للشعب اليمني وفي مقدّمتها الصحة والتعليم والنقل والخدمات الاجتماعية.

وعملت السعودية خلال اليومين الماضيين على تشغيل المستشفيات في جميع المحافظات، وتزويدها بالأجهزة والمعدات الطبية، وتشغيلها بالكفاءات الطبية والفنية خصوصاً بعد انسحاب أبوظبي وتخليها عن تقديم الخدمات لأهالي وسكان المحافظات الجنوبية.

يضاف إلى ذلك استكمال مراحل تطوير المطارات والموانئ لرفع طاقتها الاستيعابية واستقبال الرحلات الدولية، وبما يتناسب مع احتياجات الشعب اليمني، الذي يتوق إلى ممارسة حياته العادية والتنقل بحثاً عن العلاج، واستقبال البواخر لنقل البضائع من مختلف أنحاء العالم.

وما زال الدعم السعودي مستمراً من خلال بناء المدارس بمختلف المراحل، واستكمال تشييد الكليات والمعاهد، وتعبيد الطرق التي تربط بين جميع المحافظات، وسفلتة ورصف الطرق داخل المحافظات، وبما يتناسب مع تحويلها إلى مدنية خالية من المعسكرات، وتأمين أهم متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في كل المواقع التي تحتضنهم.

ويبقى الحدث الأبرز هو الاستعداد للاحتفال بتدشين مدينة الملك سلمان التعليمية والطبية في محافظة المهرة، والتي تشكّل نقلة نوعية لمختلف الخدمات في جميع المحافظات اليمنية باعتبارها أهم مشروع حيوي يقدم خدماته للشعب اليمني.