اعتمدت الهيئة العامة للنقل، تطبيق التحقّق من بصمة الوجه لسائقي تطبيقات نقل الركاب، بهدف رفع مستوى الامتثال وتعزيز موثوقية خدمات النقل. كما أطلقت الهيئة منصة إلكترونية لتسجيل السائقين تُستخدم لتوثيق بياناتهم والتحقق من هوياتهم ومركباتهم، بما يضمن دقة المعلومات وجودة الخدمة.

وأوضحت الهيئة، أن تنفيذ الإجراء سيتم خلال الربع الأول من العام الجاري، مؤكدة أن بوابة تسجيل السائقين تُعد أداة تنظيمية أساسية لضبط بيانات العاملين في التطبيقات، وضمان تطابق بيانات السائق الفعلي مع المسجل، مع التشديد على أن نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات محصور على السعوديين.

ويأتي هذا الإجراء استكمالاً لخطوات سابقة، حيث سبق للهيئة إلزام الشركات بتطبيق التحقق من الوجه، ليُضاف هذا الإجراء الجديد لتعزيز الرقابة والامتثال.

كما أكدت الهيئة، أن الخطوة الجديدة تدعم المستفيدين، وترفع مستوى الشفافية وجودة الخدمة، وتحمي حقوق الركاب.