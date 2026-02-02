أعادت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إطلاق خدمة عودة إبل ومواشي الرعي المملوكة لغير السعوديين بشكل رسمي عبر منصة «نما» الإلكترونية، وذلك ضمن جهودها لحماية المراعي الطبيعية وتعزيز الاستدامة البيئية بما يتوافق مع مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

وأوضحت الوزارة، أن الخدمة تتيح لملاك ورعاة الإبل ومواشي الرعي الذين لم يتمكنوا من العودة بكامل قطعانهم، التقديم إلكترونياً للحصول على إذن العودة وفق اشتراطات محددة. وتشمل هذه الاشتراطات تقديم الطلب عبر منصة «نما»، والالتزام بآلية عودة مواشي الرعي، وتطبيق جميع الإجراءات المحجرية المعتمدة وفق نظام الحجر البيطري ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي ولوائحهما التنفيذية في المملكة. كما شددت الوزارة على ضرورة عدم التوجه إلى المنافذ الحدودية قبل صدور الموافقة وحجز موعد رسمي للعودة.

وبيّنت الوزارة أنها كانت قد نفذت سابقاً حملة لعودة مواشي الرعي المملوكة لغير السعوديين إلى دولهم، واستمرت لمدة سبعة أشهر، مؤكدة أنها عملت بعد انتهاء الحملة على إعادة تنظيم تربية المواشي وملكيتها داخل المملكة، من خلال استكمال عمليات الترقيم، وتكثيف الجولات الرقابية لمنع تداول الإبل غير المرقمة.

وأكدت الوزارة، أن منحها صلاحية تنظيم عودة مواشي الرعي يأتي دعماً لجهود حماية المراعي والغطاء النباتي، والحد من الممارسات غير النظامية والرعي الجائر، بما يسهم في تحقيق التوازن البيئي ويتماشى مع مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

واختتمت الوزارة بدعوة ملاك ورعاة الإبل ومواشي الرعي من غير السعوديين إلى تقديم طلبات العودة عبر منصة «نما» الإلكترونية والاستفادة من الخدمة، تفادياً لأي إجراءات نظامية لاحقة.