افتتح وزير التعليم يوسف عبدالله البنيان، أعمال منتدى الاستثمار في التعليم والتدريب 2026 بنسخته الثانية، بحضور محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، والأميرة ريم بنت الوليد بن طلال، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وعدد من القيادات وصناع القرار والمستثمرين والخبراء المحليين والدوليين.

وقال وزير التعليم، في كلمته بحفل الافتتاح: «يحظى قطاع التعليم والتدريب بدعم متواصل من القيادة الرشيدة، وفق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية السعودية 2030؛ بهدف تحويل قطاع التعليم إلى قطاع اقتصادي ومنصة إنتاج وطني، وربطه بالاستثمار لتعزيز دوره كقطاع اقتصادي واعد ومحرك رئيس للنمو المستدام، من خلال توفير ممكنات تشريعية وتنظيمية وتشغيلية ومالية تعزز مشاركة القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي؛ تسهم في تحسين الاستثمار في التعليم».

وبين أن هناك نضجاً في البيئة الاستثمارية مما ساهم في جذب الاستثمار الأجنبي والدولي حيث تقدم 199 طلباً للاستثمار في التعليم العام أو الجامعي، مما يعكس القوة التنافسية للسوق السعودي.

12 اتفاقية ومذكرة تفاهم

وشهد الوزير البنيان توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين منظومة التعليم والتدريب وعدد من الجهات الحكومية والوطنية والدولية، تشمل مجالات الاستثمار في التعليم، وتطوير البرامج التدريبية، وبناء القدرات، ودعم الابتكار؛ وتهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص والجهات التمويلية، ودعم الشراكات الإستراتيجية لتطوير منظومة التعليم والتدريب، ورفع كفاءة المخرجات، وتوسيع فرص الاستثمار في القطاع.

مواءمة المخرجات التعليمية

أكد نائب وزير الرياضة بدر عبدالمحسن القاضي، أن العمل جارٍ من خلال مجلس إدارة المركز الوطني للمناهج، بالتكامل مع وزارة التعليم، على مواءمة المخرجات التعليمية مع حاجات القطاع الرياضي وسوق العمل، إلى جانب برامج تأهيل الكفاءات، ومسار ابتعاث رياضيي النخبة، والاستفادة من المنشآت التعليمية الرياضية التي تستضيف اليوم منافسات رسمية، ضمن استعدادات المملكة لاستضافة كأس آسيا 2027.

توفير 4.5 مليون فرصة تدريب

وأشار مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة إسماعيل الغامدي، إلى إطلاق 16 مجلساً قطاعياً للمهارات تضم ممثلين من القطاعين العام والخاص، بهدف مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، كما جرى تطوير أطر المهارات القطاعية، وإعداد قاموس وطني للمهارات من خمسة مستويات، وتصنيف أكثر من 10 آلاف مهارة تغطي نحو 2000 مهنة.

وأضاف أنه تم إطلاق «مسرّعة المهارات» لتدريب 300 ألف سعودي وسعودية عبر 3000 برنامج تدريبي في سبعة قطاعات اقتصادية، إلى جانب برامج الإرشاد المهني التي نُفذت بالشراكة مع وزارة التعليم في الجامعات منذ عام 2022، وفي المدارس منذ عام 2023، واستفاد منها أكثر من 1.5 مليون طالب وطالبة في المدارس، وأكثر من 350 ألف طالب وطالبة في الجامعات.

وأكد استمرار التدريب على رأس العمل من خلال «الحملة الوطنية للتدريب – وعد»، التي تستهدف توفير 4.5 مليون فرصة تدريبية حتى 2028م، إذ جرى تنفيذ أكثر من مليوني فرصة حتى الآن، إضافة إلى دعم الشهادات المهنية الاحترافية، التي بلغ عددها 359 شهادة مدعومة.

تضاعف الاستثمار الأجنبي

بين مساعد وزير الاستثمار عبدالله الدبيخي، أن المملكة شهدت تضاعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من أربع مرات، لتصل إلى 119 مليار ريال في 2024م، مقارنة بـ28 مليار ريال في 2017م، كما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي التراكمي إلى نحو 977 مليار ريال في 2024م.

وأوضح أن هذا النمو جاء نتيجة التحول نحو استقطاب الاستثمارات النوعية، وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في 2021م، التي ترتكز على أربع ركائز رئيسة: توليد فرص استثمارية قوية، وزيادة مساهمة فئات المستثمرين، وتنويع خيارات التمويل، وبناء بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية.

وأفاد أن الإستراتيجية تضم 40 مبادرة، وتخضع حالياً لعملية تطوير شاملة تمهيداً لإطلاق نسختها الثانية، إلى جانب الإصلاحات التشريعية وتطبيق نظام الاستثمار الجديد، وترسيخ مبدأ المعاملة المتساوية بين المستثمر المحلي والأجنبي، مشيراً إلى إصدار أكثر من 60 ألف رخصة استثمارية، واستقطاب أكثر من 700 مقر إقليمي للشركات العالمية، وتقدم المملكة إلى المرتبة 17 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن IMD لعام 2025.

استثمار أكثر من 2000 ملعب تعليمي

ونوه مساعد وزير التعليم للتعليم الخاص والاستثمار إياد القرعاوي، بأن قطاع التعليم والتدريب يُعد من أكثر القطاعات جاذبية للاستثمار، إذ يتجاوز حجم الإنفاق الحكومي عليه 200 مليار ريال سنوياً، ما يشكّل قاعدة قوية للمستثمرين.

وأوضح أن الوزارة تستهدف رفع مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام الأهلي من 17% إلى أكثر من 25% بحلول 2030م، مع طموحات أعلى في 2035م.

وذكر أن الوزارة أطلقت «منصة ملعبي» لاستثمار أكثر من 800 ملعب تعليمي، مع خطة للتوسع إلى أكثر من 2000 ملعب خلال السنوات الخمس القادمة، إلى جانب التوسع في استقطاب الجامعات الأجنبية، ونمو الجامعات الخاصة وغير الربحية.