أعلنت «مطارات جدة» اعتماد تشكيل جديد لمجلس المديرين، لمدة ثلاث سنوات، اعتباراً من العاشر من يناير 2026.

ويترأس المجلس الجديد لـ«مطارات جدة» المهندس رائد بن إبراهيم بن سليمان المديهيم، ويتولى رائد بن حسن الإدريسي منصب نائب الرئيس، وضمّ المجلس في عضويته كلاً من الدكتور غسان بن أحمد بن عبد الله السليمان، والمهندس خالد بن منصور السلمان ممثلاً عن صندوق الاستثمارات العامة، والمهندس محمد بن أبو الخير إسماعيل ممثلاً عن برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

يذكر أن «مطارات جدة» تتولى الإشراف على إدارة وتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي منذ تأسيسها عام 2022، وتعمل على تنفيذ برنامج الطيران المنبثق من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.