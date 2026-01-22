وقع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اليوم (الخميس) على ميثاق مجلس السلام في غزة.
وكان وزراء خارجية السعودية، وتركيا، ومصر، والأردن، وإندونيسيا، وباكستان، وقطر، والإمارات، رحبوا أمس (الأربعاء) بالدعوة التي تم توجيهها إلى قادة دولهم من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، للانضمام إلى مجلس السلام.
وأعلن الوزراء القرار المشترك لدولهم بالانضمام إلى مجلس السلام، وستقوم كل دولة بتوقيع وثائق الانضمام وفقًا لإجراءاتها القانونية ذات الصلة وغيرها من الإجراءات اللازمة، بما في ذلك مصر وباكستان والإمارات، الذين أعلنوا انضمامهم مسبقًا.
وجدد الوزراء التأكيد على دعم دولهم لجهود السلام التي يقودها الرئيس ترمب، وتأكيد التزام دولهم بدعم تنفيذ مهمة مجلس السلام بوصفها هيئة انتقالية، كما وردت في الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وكما اعتمدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، والرامية إلى تثبيت وقفٍ دائم لإطلاق النار، ودعم إعادة إعمار غزة، والدفع نحو السلام العادل والدائم المستند إلى تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته وفقًا للقانون الدولي، بما يمهّد لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة.
Today (Thursday), Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan signed the Gaza Peace Council Charter.
Yesterday (Wednesday), the foreign ministers of Saudi Arabia, Turkey, Egypt, Jordan, Indonesia, Pakistan, Qatar, and the UAE welcomed the invitation extended to their leaders by U.S. President Donald Trump to join the Peace Council.
The ministers announced their countries' joint decision to join the Peace Council, and each country will sign the accession documents in accordance with its relevant legal procedures and other necessary measures, including Egypt, Pakistan, and the UAE, which have already announced their accession.
The ministers reiterated their countries' support for the peace efforts led by President Trump and affirmed their commitment to supporting the implementation of the Peace Council's mission as a transitional body, as outlined in the comprehensive plan to end the conflict in Gaza, and as adopted by United Nations Security Council Resolution 2803, aimed at establishing a permanent ceasefire, supporting the reconstruction of Gaza, and advancing towards a just and lasting peace based on fulfilling the Palestinian people's right to self-determination and establishing their state in accordance with international law, paving the way for achieving security and stability for all countries and peoples in the region.