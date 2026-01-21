أكد مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض أن اكتمال تنفيذ كامل التوصيلات المنزلية لشبكات البنية التحتية الأساسية متطلب أساسي للحصول على اعتماد المخططات السكنية الجديدة في مدينة الرياض، وذلك ضمن ما ورد في «دليل التوصيلات المنزلية»، الذي اعتمده المركز كونه أحد أركان مبادرة جاهزية المخططات السكنية، التي جرى إعلانها ضمن برنامج «أصول» التحولي الذي أطلقه المركز لتنظيم قطاع البنية التحتية ورفع كفاءة التخطيط والتنفيذ وجودة الأعمال.



مرجع شامل



وأوضح المركز أن دليل التوصيلات المنزلية يعد مرجعاً شاملاً يهدف إلى ضمان جاهزية جميع المخططات الجديدة ببنية تحتية مكتملة وموثوقة وقابلة للتطوير، إضافة إلى تحديد الالتزامات، وتوحيد إجراءات تنفيذ التوصيلات المنزلية بما يتوافق مع المعايير الفنية، والمواد المعتمدة، والمتطلبات الإجرائية لمزودي خدمات المياه، والكهرباء، والاتصالات، مع تحديد المسؤوليات الفنية والنظامية، وضمان الجاهزية المستقبلية بتنفيذ وإيصال بنية تحتية تلبي التطورات التقنية والمستقبلية.