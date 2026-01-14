تبدأ في مدن عدة، حملة واسعة لضبط مخالفات ناقلات المياه، بعد أن انتهت المهلة الممنوحة التي دعت إلى تصحيح أوضاع العاملين في أنشطة نقل المياه اللا شبكية، وتستهدف الحملة رصد التجاوزات التي تتضمن ناقلات المياه غير المرخّصة، أو غير الملتزمة بهوية هيئة المياه أو التي تظهر عليها الأتربة أو الغبار. كما تشمل محطات تعبئة المياه التي تقدم الخدمة للناقلات المخالفة، وتأتي هذه المرحلة في إطار تنظيم أنشطة توزيع المياه عبر الصهاريج، إضافة إلى خدمات تجميع مياه الصرف الصحي، بما يسهم في رفع جودة الخدمات، وتعزيز سلامة المياه، وتحسين مستوى الامتثال والرقابة.



ويترتب على المخالفات مخاطر تتعلق بسلامة الإمداد، والصحة العامة، والبيئة، والسلامة المرورية؛ وتستوجب التعامل معها وفق الأنظمة وستتم مراجعة البلاغات واستكمالها ميدانياً؛ تمهيداً لضبط المخالفين وتطبيق الأنظمة واللوائح المعتمدة. وتتضمن المرحلة الأولى متطلبات فنية وتنظيمية أساسية أبرزها الفحص الدوري للناقلات، وتطبيق الهوية البصرية تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الثانية. وحددت الهيئة 7 مخالفات تشمل عدم وجود ترخيص لممارسة نشاط تقديم خدمات المياه اللا شبكية، انتهاء صلاحية الترخيص، عدم الالتزام بالشروط والمواصفات المحددة في الترخيص، المخالفات المتعلقة بوسائل السلامة والوقاية وخطط الطوارئ، ومخالفة العاملين التعليمات الصحية أو الإجرائية، كما تشمل مخالفة هيكل المقطورة والمقطورة للمتطلبات والتعليمات الفنية.