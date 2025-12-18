بتنظيم مشترك وبدعم من إمارة منطقة مكة المكرمة، وتوحيد للجهود بين كل من الهيئة السعودية للبحر الأحمر، والمديرية العامة لحرس الحدود، وأمانة محافظة جدة، والاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف؛ انطلقت في محافظة جدة أمس، مبادرة «بحرنا مسؤوليتنا»، التي تهدف إلى إزالة المخلفات المستقرة في قاع البحر والتي تشكل تهديداً للشعاب المرجانية والكائنات الفطرية.

وشهدت المبادرة تطبيق خطة ميدانية دقيقة شملت مسحاً أولياً لتقدير كميات النفايات، وتوزيعاً جغرافياً للغواصين تحت الماء، تلتها عمليات «فرز وتصنيف» للنفايات المستخرجة على السطح، إذ جرى رصد أوزانها وأنواعها لتوثيق الأثر البيئي، وأسفرت الجهود عن إزالة أكثر من نصف طن من المخلفات والمواد الملوثة من قاع البحر، وأكثر من 4000 متر من خيوط الصيد الطويلة.