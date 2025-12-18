شهدت مدينة الرياض منذ ساعات الصباح الأولى اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

وفي محافظة الغاط شمال منطقة الرياض تساقطت بعض الثلوج تزامنا مع موجة البرد التي تشهدها المناطق.

‎وكان المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، توقع تساقط الثلوجاليوم، والتي لن تقتصر على مرتفعات تبوك وحائل، بل تمتد إلى شمال منطقة الرياض ومنطقة القصيم، في ظل استمرار تأثر عدد من مناطق المملكة بحالة جوية باردة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقّع في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم (الخميس)، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة على أجزاء من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، حائل، وكذلك على الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وبين المركز أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 25-50 كم/ساعة وعلى الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 60كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وعلى الخليج العربي ستكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى أعلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

