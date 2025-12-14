وجَّه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بتوزيع معونة الشتاء في القرى والهجر والبادية والمحافظات على نفقته الخاصة، وذلك كعادة أمير تبوك سنوياً في هذا الوقت من العام، وذلك لمواجهة تدني درجات الحرارة التي تمر بها المنطقة.

لجان التوزيع تصل إلى المستفيدين في أماكنهم في محافظات ومراكز وقرى وهجر وسكان البادية بالمنطقة وتسليمهم المعونة الشتوية.



تنسيق مع رؤساء المراكز والمحافظين

وتواصل اللجان القائمة على التوزيع أعمالها بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمحافظين. وتشتمل المعونات الشتوية على شاحنات محملة بالأرزاق والألبسة الشتوية واللحف والأغطية، ووسائل التدفئة، وذلك للإسراع في إيصالها للمستحقين في أسرع وقت ممكن.

وأكدت اللجان القائمة على التوزيع أنها تعمل وبشكل يومي في مواقعها، وأيضاً الوصول إلى المستفيدين في أماكنهم في محافظات ومراكز وقرى وهجر وسكان البادية بالمنطقة وتسليمهم المعونة الشتوية.