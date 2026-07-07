أعلن نادي الدرعية رسمياً تعاقده مع النجم هتان باهبري في صفقة «انتقال حر»، بعد نهاية عقده الاحترافي مع نادي الخلود في 3 يونيو الماضي، لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الرياضي الجديد.



وكانت «عكاظ» قد تميزت بتوقيع نادي الدرعية مع باهبري السبت الماضي، بعد اجتيازه للفحص الطبي.



من جانبه أبدى النجم هتان باهبري لـ«عكاظ» سعادته بالانضمام الى نادي الدرعية، وقال: «بمشيئة الله سأكون عند حسن ظنهم، وأقدم المستوى الفني الرائع والمساهمة مع زملائي اللاعبين في المنافسة على البطولات، والعودة بمشيئة الله مجدداً لتمثيل المنتخب السعودي.



وأتقدم بالشكر لإدارة نادي الدرعية على ثقتهم بالتعاقد معي».



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