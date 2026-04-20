لم تعد الأحذية الرياضية مجرد خيار عملي يومي، بل تحوّلت إلى مساحة تجريب جريئة في عالم الموضة، ومن أبرز هذه التجارب ظهور ما يُعرف بـ«السنيكرز هيلز»، تصميم هجين يجمع بين راحة الأحذية الرياضية وارتفاع الكعب الأنثوي، في محاولة لإعادة تعريف مفهوم الأناقة المعاصرة.

ظهر هذا النوع من الأحذية بشكل واضح في موجات الموضة خلال الألفينات، لكنه عاد اليوم بقوة ضمن توجهات 2026 التي تميل إلى كسر القواعد التقليدية ودمج عناصر متناقضة في إطلالة واحدة. وتشير تقارير الموضة الحديثة إلى أن هذا التوجه يعكس انتقال الصناعة من البساطة الهادئة إلى الأساليب اللافتة والجريئة، التي تعبّر عن شخصية مرتديها بشكل مباشر.