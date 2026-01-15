تألقت العارضة العالمية بيلا حديد في أحدث ظهور لها بفستان أحمر لافت من دار Schiaparelli، جسّد هوية الدار الجريئة التي تمزج بين الدراما الراقية والفن السريالي. جاء التصميم بقصة منحوتة أبرزت قوامها بانسيابية أنيقة، مع حضور قوي للون الأحمر الذي منح الإطلالة طابعاً واثقاً ولافتاً للأنظار.

واختارت بيلا تسريحة الشعر الـ Sleek Back لتُكمل قوة الفستان دون تشتيت، ما أضفى لمسة عصرية حادة على الإطلالة. أما المكياج فجاء بدرجات ترابية دافئة، ركّز على إبراز الملامح بنعومة متقنة، ليخلق توازناً ذكياً بين الجرأة والرقي، ويؤكد مرة أخرى قدرتها على تقديم إطلالات مؤثرة دون مبالغة.