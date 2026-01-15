يشير خبراء الأزياء والعناية بالملابس إلى أن الجينز لا يحتاج إلى الغسل المتكرر بعد كل مرة ارتداء، مؤكدين أن الإفراط في غسله قد يؤثر سلباً على لونه وقصّته وجودة نسيجه مع مرور الوقت. وبحسب المختصين، يمكن ارتداء الجينز عدة مرات قبل غسله، ما دام نظيفاً ولا يحمل روائح غير مرغوبة.

وأوضح الخبراء أن طبيعة قماش «الدنيم» تجعله أكثر تحمّلاً للاستخدام المتكرر، كما أن الغسل المتواصل يسرّع من بهتان اللون وتلف الألياف، وقد يؤدي إلى انكماش القطعة أو فقدانها شكلها الأصلي. لذلك يُنصح بالاكتفاء بتنظيف البقع بشكل موضعي وتهوية الجينز بعد الارتداء للحفاظ على انتعاشه.

وأضافوا أن هذا الأسلوب لا يساهم فقط في إطالة عمر الجينز والحفاظ على مظهره، بل يُعد خياراً عملياً ومستداماً يقلل من استهلاك المياه والطاقة الناتجة عن الغسل المتكرر.