تواصل الأحذية الضخمة، المعروفة باسم Chunky Sneakers، ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز صيحات الموضة المعاصرة، بعد أن أثبتت قدرتها على الاستمرار لمواسم متتالية دون أن تفقد بريقها. هذا النوع من الأحذية يتميّز بتصميمه السميك والجريء، الذي يجمع بين الطابع الرياضي واللمسة العصرية، ما جعله خياراً مفضلاً لدى دور الأزياء والمشاهير على حد سواء.

ويشير خبراء الموضة إلى أن استمرار هذه الصيحة يعود إلى توازنها بين الراحة والجرأة، إذ تلبي متطلبات الحياة اليومية السريعة، وفي الوقت ذاته تضيف بعداً بصرياً قوياً للإطلالة. كما أصبحت الأحذية الضخمة قطعة أساسية تُنسّق بطرق غير تقليدية، إذ لم تعد حكراً على الإطلالات «الكاجوال»، بل ظهرت مع الفساتين الأنثوية، والبدلات الرسمية، وحتى إطلالات السجادة الحمراء.