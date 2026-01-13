تشهد صناعة الموضة الفاخرة تحولاً لافتاً في استراتيجياتها التسويقية، مع عودة قوية للتعاون مع عالم الألعاب الإلكترونية، لكن هذه المرة بأسلوب أكثر نضجاً وذكاءً. لم تعد المسألة تقتصر على ظهور شعارات أو رعاية سطحية، بل اتجهت الدور العالمية إلى ابتكار تصاميم رقمية حصرية، وتجارب تفاعلية داخل الألعاب نفسها، تستهدف جيلاً شاباً يصعب الوصول إليه عبر الوسائل التقليدية.

العلامات الفاخرة باتت تنظر إلى الألعاب كمساحة ثقافية متكاملة، تجمع بين الموضة، الفن، والتقنية، وتسمح ببناء علاقة طويلة المدى مع المستهلك. من خلال الأزياء الافتراضية، الشخصيات القابلة للتخصيص، والعوالم الرقمية المصممة بعناية، أصبحت الموضة جزءاً من هوية اللاعب، لا مجرد منتج يُعرض للبيع.

هذا التوجه يعكس وعياً متزايداً لدى بيوت الأزياء بأن الفخامة الحديثة لم تعد مرتبطة فقط بالمنتج الملموس، بل بالتجربة والشعور بالانتماء. كما أنه يفتح آفاقاً جديدة للربح، ويعزز حضور العلامات التجارية في فضاءات رقمية يتزايد تأثيرها يوماً بعد يوم، خصوصاً مع صعود الميتافيرس وتغير أنماط الاستهلاك.