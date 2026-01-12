في عالم الجمال الذي لا يتوقف عن التجدد، تعود الألوان الجريئة لتفرض حضورها بقوة، ويبرز الأزرق هذا الموسم كلون استثنائي يعيد للعيون سحرها بلمسة عصرية تجمع بين الجرأة والأناقة.

الأزرق يتصدر صيحات المكياج

برزت صيحة الآيلاينر والماسكرا باللون الأزرق كخيار جمالي لافت، يكسر هيمنة الألوان التقليدية ويمنح الإطلالة روحاً متجددة.. درجات الأزرق المتنوعة، من الملكي الزاهي إلى الكحلي العميق، تضيف عمقاً وجاذبية خاصة لنظرة العين.

آيلاينر يبرز الملامح

يعمل الآيلاينر الأزرق على إبراز شكل العين وتسليط الضوء عليها بوضوح، لا سيما عند اعتماده بخط ناعم أو بأسلوب مجنّح، ما يمنح النظرة قوة وأناقة دون مبالغة.

ماسكرا بلمسة غير متوقعة

أما الماسكرا الزرقاء، فتضيف عنصر المفاجأة والتميز، إذ تعكس جرأة عصرية وتمنح الرموش كثافة وحضوراً مختلفاً، لتتحول النظرة إلى نقطة الجذب الأساسية في المكياج.

مناسبة لكل الأوقات

تتميز هذه الصيحة بمرونتها، إذ تناسب الإطلالات النهارية الخفيفة عند اختيار درجات هادئة، كما تتألق في السهرات والمناسبات مع مكياج متوازن يترك للعين دور البطولة.