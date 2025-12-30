أطلت الإعلامية رؤى الصبان بإطلالة أنيقة اتسمت بالبساطة مع لمسة أنثوية لافتة، حيث اختارت فستانًا أسود ضيقًا أبرز رشاقة القوام، وجاء مزينًا بكشكشة وردية ناعمة حول منطقة الكتفين والكفين، ما أضفى على الإطلالة بعدًا رومانسيًا خفيفًا وكسر حدة اللون الأسود بأسلوب راقٍ وغير مبالغ فيه.
واعتمدت رؤى تسريحة شعر مرفوعة مع ترك خصلات ناعمة منسدلة، منحت الإطلالة طابعًا هادئًا ومتوازنًا، يعكس ذوقها المعروف بالبساطة المدروسة. أما من ناحية المكياج، فحافظت على أسلوبها المعتاد باختيار مكياج ناعم وطبيعي، أبرز ملامحها دون تكلف، ونسجم بسلاسة مع روح الإطلالة العامة.
وجاءت هذه الإطلالة لتؤكد مرة أخرى توجه رؤى الصبان نحو الأناقة الهادئة التي تعتمد على التفاصيل الدقيقة، بعيدًا عن المبالغة، مع الحفاظ على هوية أنثوية راقية تعكس حضورها الإعلامي بثقة واتزان.
The media personality Roua Al-Sabban made an elegant appearance characterized by simplicity with a striking feminine touch, as she chose a fitted black dress that highlighted her graceful figure, adorned with soft pink ruffles around the shoulders and wrists, adding a light romantic dimension to the look and breaking the intensity of the black color in a refined and understated manner.
Roua opted for an updo hairstyle while leaving soft strands cascading down, giving the look a calm and balanced character that reflects her well-known taste for thoughtful simplicity. As for makeup, she maintained her usual style by choosing soft and natural makeup that highlighted her features without being excessive, seamlessly blending with the overall spirit of the appearance.
This look once again confirms Roua Al-Sabban's inclination towards quiet elegance that relies on fine details, away from exaggeration, while maintaining a sophisticated feminine identity that reflects her media presence with confidence and balance.