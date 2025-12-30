أطلت الإعلامية رؤى الصبان بإطلالة أنيقة اتسمت بالبساطة مع لمسة أنثوية لافتة، حيث اختارت فستانًا أسود ضيقًا أبرز رشاقة القوام، وجاء مزينًا بكشكشة وردية ناعمة حول منطقة الكتفين والكفين، ما أضفى على الإطلالة بعدًا رومانسيًا خفيفًا وكسر حدة اللون الأسود بأسلوب راقٍ وغير مبالغ فيه.

واعتمدت رؤى تسريحة شعر مرفوعة مع ترك خصلات ناعمة منسدلة، منحت الإطلالة طابعًا هادئًا ومتوازنًا، يعكس ذوقها المعروف بالبساطة المدروسة. أما من ناحية المكياج، فحافظت على أسلوبها المعتاد باختيار مكياج ناعم وطبيعي، أبرز ملامحها دون تكلف، ونسجم بسلاسة مع روح الإطلالة العامة.

وجاءت هذه الإطلالة لتؤكد مرة أخرى توجه رؤى الصبان نحو الأناقة الهادئة التي تعتمد على التفاصيل الدقيقة، بعيدًا عن المبالغة، مع الحفاظ على هوية أنثوية راقية تعكس حضورها الإعلامي بثقة واتزان.