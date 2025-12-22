حضرت الممثلة كاثرين زيتاأخيرا في فعالية للمسلسل Wednesday الذي تلعب فيه دور Morticia Addams وكان ظهورها حديث الجمهور بسبب ملامح وجهها التي أظهرت العمر بشكل واضح.

ردود الفعل كانت متباينة بين انتقادات لظهور علامات السن بشكل أكبر مما كان متوقعا وبين دعم واسع من الجمهور وخصوصا النساء الذين اعتبروا الانتقادات غير عادلة وركزت على مظهرها أكثر من فنها وتمثيلها.

الجمهور أشار إلى تغير ملامحها بسبب السن أو ربما بعض التعديلات التجميلية لكن أغلب التعليقات أكدت أنها ما زالت جميلة ولامعة في الخمسينيات من عمرها وأثارت نقاشاً حول تعامل الناس مع مشاهير هوليوود عند تقدمهم بالعمر.