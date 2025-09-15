بين الجرأة والرقي.. نجمات يتألقن بالأحمر في حفل الإيمي

شهد حفل توزيع جوائز الإيمي حضور لافت لمجموعة من النجمات اللاتي اخترن اللون الأحمر لوناً أساسيّاً لإطلالاتهن على السجادة الحمراء، في خطوة عكست قوة هذا اللون وقدرته على إبراز الأناقة والفخامة.

من أبرزهن النجمة سيلينا غوميز التي تألقت بفستان أحمر ناصع منحها حضوراً متوهجاً وجاذبية خاصة، فيما اختارت سيدني سويني تصميماً أحمر أنيقاً مزيناً بتفاصيل ناعمة أبرزت أنوثتها بأسلوب راقٍ.

هذا التوافق في اختيارات النجمات أظهر حضور اللون الأحمر واحداً من أبرز صيحات الحفل، إذ جسّد مزيجاً بين الجرأة والرقي، وأضفى لمسة كلاسيكية متجددة على الأمسية.