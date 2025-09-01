جورجينا تخطف أنظار «كان» بفستان روبيرتو كفالي

في مهرجان كان السينمائي لعام 2025، تألقت جورجينا رودريغيز على السجادة الحمراء بفستان أسود فاخر من تصميم روبيرتو كافالي، صُمم خصيصًا لها بالتعاون مع المصمم فاوستو بوجليسي. تميز الفستان بقماش المخمل الأسود المزخرف بتطريزات من الدانتيل، مما أضفى عليه لمسة أنثوية راقية.

أكملت إطلالتها بمجوهرات فاخرة من باسكوال بروني، بما في ذلك عقد «روزينا» المصنوع من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا والمزين بالألماس والياقوت الوردي. كما لفتت الأنظار بخاتم خطوبتها الماسي من كريستيانو رونالدو، الذي كان محور حديث الحضور. ￼

على الرغم من أن الفستان كان يتسم بالأناقة، إلا أن بعض النقاد أشاروا إلى أن التباين بين الطبقة الداخلية ولون بشرتها قلل من تأثير الإطلالة. ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن جورجينا نجحت في جذب الأنظار بأناقتها وجاذبيتها.