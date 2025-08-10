أعلن أسبوع الموضة في دبي جدول عروض موسم ربيع وصيف 2026، الذي سيُقام في الفترة من الأول إلى السادس من سبتمبر 2025 في منطقة دبي ديزاين ديستريكت. يأتي هذا الحدث كمنصة دولية تجمع مصممين من مختلف أنحاء العالم، منها فرنسا والهند ولبنان والمغرب والإمارات، ما يعكس التنوع الثقافي الغني الذي تتميز به المنطقة. يهدف الأسبوع إلى تعزيز حضور الموضة العربية على الخارطة العالمية ودعم المواهب الناشئة والراسخة من خلال عرض مجموعات جديدة تجمع بين الأصالة والابتكار. كما يوفر الحدث فرصة فريدة للتبادل الثقافي والتجاري بين المشاركين والزوار من مختلف الأسواق.