مجلس شؤون الأسرة يرأس وفد المملكة في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل تمكين المرأة

ترأس مجلس شؤون الأسرة وفد المملكة العربية السعودية المشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل تمكين المرأة (Empowerment of Women Working Group)، ضمن إطار مجموعة العشرين (G20)، الذي تستضيفه جمهورية جنوب أفريقيا.

واستعرضت رئيسة الوفد المشارك الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة آل خليل في كلمة المملكة أبرز الجهود الوطنية في مجال تمكين المرأة، مؤكدة أن رؤية المملكة 2030 جعلت تمكين المرأة محوراً أساسياً للتنمية المستدامة.

وأشارت إلى تعزيز المملكة مكانة المرأة، ما أسهم في رفع نسبة مشاركتها الاقتصادية إلى ما يزيد على 36%، إلى جانب دعم المرأة في ريادة الأعمال، وتعزيز مشاركتها في اقتصاد الرعاية بوصفه ركيزة للنمو الشامل والاستقرار الأسري.

وأكدت الأمين العام أن الإستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة وضعت المرأة والأسرة في قلب التنمية المستدامة، انطلاقاً من قناعة المملكة بأن تمكين المرأة يسهم في بناء مجتمع متماسك ومزدهر.

وتأتي مشاركة المجلس في هذه الاجتماعات تأكيداً لدوره الوطني في ملف المرأة، وامتداداً لمسؤولياته التمثيلية في المحافل الدولية ذات العلاقة بشؤون الأسرة، وحرص المملكة على الإسهام في صياغة البيانات الدولية الداعمة للمرأة والأسرة على حد سواء.