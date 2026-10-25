حذّرت جمعية موظفي البنوك السويسرية من احتمال تعرض ما يصل إلى 12 ألف وظيفة في سويسرا للخطر، إذا دفعت قواعد رأس المال الأكثر تشدداً بنك «UBS»إلى نقل مقره، وفقاً لما أوردته صحيفة «إن زد زد أم زونتاغ».



وقالت الجمعية، في رسالة إلى المشرّعين نقلت الصحيفة مضمونها، إن نقل المقر قد يؤدي إلى فقدان ما بين 10 آلاف و12 ألف وظيفة من إجمالي نحو 34 ألف وظيفة يوفرها البنك في سويسرا، وذلك إضافة إلى التخفيضات الجارية بالفعل في إطار استكمال دمج منافسه السابق «كريدي سويس».



ويأتي هذا التحذير فيما تستعد لجنة في مجلس النواب السويسري لمناقشة حجم رأس المال الذي ينبغي أن يحتفظ به «UBS» لدعم وحداته التابعة في الخارج.



وكان مجلس الولايات السويسري، وهو الغرفة العليا في البرلمان، قد اقترح الشهر الماضي إلزام البنك بتغطية تلك الوحدات برأس مال من الشريحة الأولى للأسهم العادية (CET1) يعادل 90% من متطلباتها.



ويرى «UBS» أن هذه النسبة مرتفعة للغاية، فيما حذّر رئيس مجلس إدارته من أن البنك سيضطر إلى دراسة مستقبله في سويسرا بعناية إذا جاءت القواعد الجديدة صارمة أكثر من اللازم.



ودعا بعض المساهمين في البنك إلى مغادرة سويسرا، فيما بدأ البنك إعداد خطط بديلة تحسباً لفرض قواعد غير مقبولة، تشمل نقل مقره الرئيسي إلى الخارج أو الاندماج مع مؤسسة مصرفية أخرى.



وفي رسالتها، دعت جمعية موظفي البنوك السويسرية إلى التوصل إلى «تسوية قابلة للتطبيق»، محذرة من أن تشديد متطلبات رأس المال قد يثير تساؤلات بشأن استمرار «UBS» في اتخاذ سويسرا مقراً له.