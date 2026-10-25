سجلت 79 شركة وصندوقاً عقارياً متداولاً في سوق الأسهم السعودية «تاسي»، بنهاية تعاملاتها اليوم (الأحد)، أدنى مستوياتها السعرية التاريخية، وفقاً لرصد «عكاظ»، شمل 68 شركة مدرجة و11 صندوقاً عقارياً متداولاً.



وكشف الرصد تسجيل أسهم عدد من الشركات قيعاناً تاريخية جديدة، من بينها تكوين عند 3.26 ريال، وأسلاك 13.92 ريال، وصالح الراشد 30.04 ريال، وكيمانول 19.96 ريال، وأسمنت نجران 5.01 ريال، وأسمنت المدينة 9.34 ريال، وأسمنت الشمالية 5.85 ريال، وأسمنت أم القرى 8.81 ريال، وأسمنت تبوك 5.31 ريال، وأسمنت الجوف 4.06 ريال، وأسمنت الرياض 18 ريالاً.



وشملت القائمة تالكو عند 27.54 ريال، وأميانتيت 8.25 ريال، وأو جي سي 18.86 ريال، وسي جي إس 5.10 ريال، وسماسكو 4.45 ريال، وتمكين 35.30 ريال، وطباعة وتغليف 4.94 ريال، وكاتريون 52 ريالاً، والخدمات الأرضية 17.85 ريال، وذيب 15.80 ريال، ولومي 18.20 ريال، وطيران ناس 34 ريالاً، وشري 17.53 ريال.



كما سجلت نسيج مستوى تاريخياً عند 8.91 ريال، وأرتيكس 7.87 ريال، ولازوردي 7.20 ريال، وبان 1.45 ريال، وهرفي للأغذية 10.98 ريال، والآمار 34.28 ريال، وجاهز 8.48 ريال، والمسار الشامل 17.79 ريال، ومجموعة إم بي سي 16.04 ريال.



وامتدت القيعان التاريخية إلى ساكو عند 13.91 ريال، والسيف غاليري 5.68 ريال، ونايس ون 8 ريالات، ومحطة البناء 29.52 ريال، وأسواق المزرعة 8.75 ريال، وبن داود 3.70 ريال، والنهدي 81.10 ريال، وتنمية 41.74 ريال، وإنتاج 16.50 ريال، والماجد للعود 100 ريال.



وسجلت السعودي الألماني الصحية أدنى مستوى تاريخياً عند 22 ريالاً، ودار المعدات 24.20 ريال، والموسى 96.70 ريال، وإس إم سي للرعاية الصحية 11.34 ريال، والمركز الكندي الطبي 3.87 ريال.



وشملت القائمة مجموعة تداول عند 101.10 ريال، وأملاك 7.61 ريال، وسهل 10.50 ريال، والنايفات 8.21 ريال، وتسهيل 19.70 ريال، ودراية 16.95 ريال، وملاذ للتأمين 7.19 ريال، وسلامة 5.67 ريال، وأسيج 5.20 ريال، والتأمين العربية 5.94 ريال، والصقر للتأمين 7.81 ريال، والخليجية العامة 2.79 ريال.



كما سجلت توبي 4 ريالات، ودي بي إس 9 ريالات، ومياهنا 7.59 ريال، وإعمار 7.71 ريال، والبحر الأحمر 14.25 ريال، وسينومي سنترز 11.80 ريال، ورتال 6.25 ريال، والماجدية 4.80 ريال.



وفي المقابل، سجل 11 صندوقاً عقارياً متداولاً أدنى مستوياتها التاريخية، شملت الرياض ريت عند 3.83 ريال، وجدوى ريت الحرمين 4.26 ريال، ومشاركة ريت 2.83 ريال، وملكية ريت 3.65 ريال، والأهلي ريت 1 عند 5.76 ريال، والراجحي ريت 7.56 ريال، وجدوى ريت السعودية 7 ريالات، وسدكو كابيتال ريت 6.10 ريال، والإنماء ريت للتجزئة 4.01 ريال، وميفك ريت 2.60 ريال، والخبير ريت 5.08 ريال.



*قيعان تاريخية في «تاسي»:



- 79 سهماً وصندوقاً بقاع تاريخي



- 68 شركة تسجل أدنى أسعارها



- 11 صندوقاً عقارياً بقاع تاريخي