تراجع الدولار الأمريكي خلال تعاملاته اليوم (الأربعاء)، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي حيال أسعار الفائدة، في وقت ارتفعت فيه العملات الأوروبية والآسيوية مقابل العملة الأمريكية.



وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.09% إلى 102.09 نقطة، بعد خسائر بلغت 0.35% خلال تعاملات أمس (الثلاثاء).



وارتفع اليورو بنسبة 0.09% إلى 1.1208 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0.15% إلى 1.3272 دولار، فيما سجل الين الياباني ارتفاعاً بنسبة 0.08% إلى 158.19 ين للدولار.



وأظهرت بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» ارتفاع احتمالات تثبيت مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب يومي 27 و28 أكتوبر الجاري إلى 77%، مقارنة بـ51% قبل شهر.



وتترقب الأسواق صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر سبتمبر، وسط توقعات بارتفاع التضخم الشهري إلى 0.6%، مقارنة بـ0.4% في أغسطس، وتسارع التضخم السنوي إلى 3.6% مقابل 3.4%، بالتزامن مع ترقب تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وتقرير «الكتاب البيج».



وفي الأسواق الآسيوية، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3% إلى 0.7001 دولار أمريكي، مدعوماً ببيانات التجارة الصينية التي أظهرت قفزة في الصادرات بنسبة 36.3% خلال سبتمبر على أساس سنوي، وارتفاع الواردات بنسبة 31%.



وفي سوق العملات المشفرة، صعدت «بيتكوين» بنسبة 0.41% إلى 83,690.94 دولار، فيما ارتفعت «إيثريوم» بنسبة 0.18% إلى 2,513.69 دولار.