تراجعت ثقة الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي، وسط ضغوط ارتفاع التكاليف وأسعار الفائدة وصعوبة استقطاب العمالة المؤهلة، إذ انخفض مؤشر الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة بمقدار 0.8 نقطة إلى 97.9 نقطة، ليهبط دون متوسطه التاريخي البالغ 98 نقطة على مدى 52 عاماً.



وكشف تقرير صادر عن الاتحاد اليوم (الثلاثاء)، ارتفاع مؤشر عدم اليقين إلى 90 نقطة، مقارنة بمتوسطه التاريخي البالغ 68 نقطة، في مؤشر على استمرار حالة الحذر لدى أصحاب الأعمال تجاه الأوضاع الاقتصادية.



وأظهرت نتائج المسح تصدر نقص العمالة المؤهلة قائمة التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة للشهر الثالث على التوالي، بنسبة 26%، بارتفاع 3 نقاط مئوية، فيما حل التضخم ثانياً بنسبة 20%، بزيادة 4 نقاط مئوية عن أغسطس الماضي.



وسجلت توقعات تحسن الاقتصاد تراجعاً بمقدار 4 نقاط إلى 6%، وانخفضت جاهزية الشركات للتوسع بمقدار 5 نقاط إلى 7%، في المقابل ارتفعت توقعات نمو المبيعات بمقدار 3 نقاط إلى 9%.



وأكد كبير الاقتصاديين في الاتحاد بيل دانكلبرج أن أصحاب الشركات الصغيرة يتعاملون بحذر مع قراراتهم التشغيلية والاستثمارية، في ظل محاولاتهم تقييم تأثير ارتفاع التكاليف والفائدة وصعوبة العثور على موظفين مؤهلين في أنشطتهم التجارية.