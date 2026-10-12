استقر الدولار الأمريكي اليوم (الإثنين) قرب أعلى مستوياته في 18 شهراً، وسط حذر المستثمرين من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وترقب صدور بيانات التضخم الأمريكية خلال الأسبوع الجاري، التي قد تؤثر في توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بشكل طفيف إلى 102.16 نقطة، فيما انخفض الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.06% إلى 158.245 يناً، وسط تداولات محدودة بسبب عطلة الأسواق اليابانية.

وارتفع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.121 دولار، والجنيه الإسترليني بالنسبة نفسها إلى 1.3245 دولار، فيما استقر الدولار الأسترالي عند 0.69815 دولار، والنيوزيلندي عند 0.56080 دولار.

وفي الأسواق الآسيوية، ارتفعت الروبية الهندية بنحو 1% إلى 95.8 روبية مقابل الدولار، فيما صعد الوون الكوري بنسبة 0.5% إلى 1334 ووناً للدولار.

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (الأربعاء) القادم (14 أكتوبر)، قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، لاتخاذ قراره بشأن أسعار الفائدة.