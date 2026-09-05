ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة إلى 449 منصة خلال الأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر 2026، بزيادة بلغت منصتين مقارنة بالأسبوع السابق، وفقاً لأحدث بيانات شركة «بيكر هيوز».

وجاء الارتفاع بعد تراجع عدد منصات النفط لأسبوعين متتاليين، إذ سجلت المنصات 447 منصة في الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس، مقارنة بـ452 منصة في الأسبوع الذي سبقه.

وأظهرت بيانات «بيكر هيوز» أن عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي انخفض خلال الأسبوع الماضي إلى 130 منصة، متراجعاً بمقدار منصتين، مقابل 132 منصة في الأسبوع السابق.

وبذلك استقر إجمالي عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز في الولايات المتحدة عند 579 منصة دون تغيير عن الأسبوع السابق.

وعلى أساس سنوي، ارتفع عدد منصات النفط بـ35 منصة مقارنة بـ414 منصة في الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما زاد عدد منصات الغاز بـ12 منصة، ليرتفع إجمالي منصات النفط والغاز بمقدار 47 منصة على أساس سنوي.