حافظت الصين على موقعها بصفتها أكبر شريك تجاري لألمانيا خلال النصف الأول من 2026، بإجمالي تجارة بلغ 125.5 مليار يورو، وفقًا لحسابات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني. وحلت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بحجم تجارة بلغ 123.7 مليار يورو، تلتها هولندا بـ109.3 مليارات يورو.

وكانت الصين قد احتفظت بصدارة الشركاء التجاريين لألمانيا بين 2016 و2023، قبل أن تتجاوزها الولايات المتحدة في 2024، ثم عادت الصين إلى المركز الأول في العام الماضي.



أمريكا الوجهة الأولى للسلع



وعلى صعيد الصادرات، ظلت الولايات المتحدة الوجهة الأولى للسلع الألمانية بقيمة 73.1 مليار يورو، رغم تراجعها 6.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع انخفاض صادرات السيارات وقطع غيارها 17.2%. في المقابل، تصدرت الصين قائمة موردي ألمانيا بواردات بلغت 89.1 مليار يورو، مقابل 50.6 مليار يورو من الولايات المتحدة و48.9 مليار يورو من هولندا. وبلغت الصادرات الألمانية إلى مختلف دول العالم 817.8 مليار يورو خلال الفترة، بزيادة تقارب 4%، مدفوعة خصوصاً بالسيارات والآلات والمنتجات البصرية والكيماوية.