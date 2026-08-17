سجلت عملات الأسواق الناشئة مستوى قياسياً جديداً، مدعومة بتراجع التوقعات بشأن اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة، ما عزز الإقبال على الأصول عالية المخاطر.







وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» لعملات الأسواق الناشئة بنسبة 0.3%، ليلامس مستوى قياسياً، بدعم من مكاسب عملات عدة، في مقدمتها الرينجيت الماليزي والدولار التايواني والفورنت المجري.







وفي أسواق الأسهم، صعد مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم الأسواق الناشئة بما يصل إلى 0.7%، مسجلاً مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.







وجاءت المكاسب مدفوعة بشكل رئيسي بأداء أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى في هونج كونج وتايوان، وذلك بالتزامن مع إغلاق السوق الكورية الجنوبية (الإثنين).







ويأتي صعود الأصول في الأسواق الناشئة في ظل تحسن شهية المستثمرين تجاه المخاطرة، مع تزايد الرهانات على مسار أكثر تيسيراً للسياسة النقدية الأمريكية، ما يدعم تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة.