فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوماً جمركية جديدة تراوح بين 10% و12.5% على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى مكافحة العمل القسري وتعزيز السياسة التجارية الأمريكية أمام الطعون القانونية.



وأوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير في بيان صباح (الجمعة) أن الرسوم الجديدة ستستبدل التعريفة العالمية المؤقتة البالغة 10% التي تنتهي صلاحيتها فجر (الجمعة) بتوقيت شرق الولايات المتحدة.



أقرت إدارة ترمب التعريفة المنتهية صلاحيتها في فبراير الماضي بعد قرار للمحكمة العليا ألغى معظم الرسوم الجمركية العالمية السابقة.



وبموجب النظام الجديد، ستُفرض تعريفة بنسبة 10% على الدول التي تمتلك تشريعات لمكافحة العمل القسري، بينما ستخضع الدول التي لا تملك مثل هذه القوانين لرسوم أعلى تبلغ 12.5%.



وذكر مكتب التمثيل التجاري الأمريكي في بيان أن الرسوم الجديدة ستطال الواردات من 60 دولة تمثل نحو 99% من حركة التجارة الخارجية للولايات المتحدة.



ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي (07:01 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة)، بالتزامن مع انتهاء العمل بالتعريفة المؤقتة الحالية.



واستثنت الإدارة الأمريكية السلع الخاضعة لرسوم تتعلق باعتبارات الأمن القومي، بما في ذلك واردات الصلب والألمنيوم والسيارات وقطع الغيار، كما شملت الإعفاءات بعض المنتجات الغذائية والزراعية والأسمدة ومنتجات الطاقة.