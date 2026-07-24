انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملاتها اليوم (الجمعة)، مع تجاوز خام برنت 100 دولار للبرميل، مما أثار مخاوف تفاقم الضغوط التضخمية، وعزز رهانات الأسواق على رفع الفائدة الأمريكية هذا العام.



وتتجه أنظار المستثمرين إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما تعطي الأسواق احتمالاً بنسبة 81% لرفعها في شهر سبتمبر، بحسب أداة سي إم إي فيدووتش.



واستقر مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية - عند 101.41 نقطة، لكنه يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.64%.



وانخفض الذهب تسليم أغسطس إلى 4,029 دولاراً، متراجعاً 21.2 دولاراً بنسبة 0.52%، أما سعر الذهب الفوري فتراجع إلى 4,025 دولاراً بنسبة انخفاض 0.53%.