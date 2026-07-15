تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات اليوم، وسط ترقب المستثمرين لصدور بيانات اقتصادية مهمة في منطقة اليورو، وتفاعل الأسواق مع نتائج أعمال الشركات الكبرى.



استقر مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بالقرب من مستوى الإغلاق السابق، في ظل حالة من الحذر بين المستثمرين مع استمرار ترقب تطورات الاقتصاد العالمي وتوقعات أسعار الفائدة. تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنحو 1٪، فيما انخفض مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.4٪، وهبط مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.6٪.



خسائر حادة



خلال تعاملات اليومين الماضيين، بدأت الأسهم الأوروبية على انخفاض، بعد الخسائر الحادة التي تكبدتها الأسبوع الماضي، بعدما أدى تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران إلى دفع طهران لإغلاق مضيق هرمز، مما أثار قلق المستثمرين. تعرض قطاع التكنولوجيا إلى ضغوط، إذ تراجع 1.2٪ مقتفياً أثر خسائر أسهم شركات التكنولوجيا. أعاد التصعيد الأحدث في الصراع طرح تساؤلات بشأن جدوى الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران الشهر الماضي، والذي استهدف استئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وتهيئة الأجواء لمزيد من المفاوضات.