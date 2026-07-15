أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في المملكة على أساس سنوي بنسبة 1.8% خلال شهر يونيو 2026، مستقراً عند نفس المستويات المسجلة في الشهر السابق.



تغيرات الأسعار



وأرجعت الهيئة، الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.5%، وأسعار النقل بنسبة 1.7% وأسعار الأغذية والمشروبات 1.4%.



وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر يونيو 2026، ارتفاعاً نسبياً بنسبة 0.2% مقارنة بشهر مايو 2026، حيث ارتفعت أسعار قسم النقل بنسبة 0.4%، كما ارتفعت أسعار كل من قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.1% وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.7%.



ويعكس مؤشر أسعار المستهلك (CPI) التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات، تتكون من 582 عنصراً، تم اختيارها بناءً على نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة الذي أُجري عام 2023، كما حُددت أوزانها استناداً إلى نتائج المسح، إلى جانب مصادر بيانات تكميلية أخرى من الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر.