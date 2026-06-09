أظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 3% في الربع الأول من 2026، مقارنة بالربع المماثل من 2025.



وتأتي البيانات بعد تقديرات سريعة سابقة للهيئة أظهرت تحقيق نمو بنسبة 2.8% خلال الربع الأول من عام 2026، على أساس سنوي.



وأرجعت الهيئة في تقرير لها اليوم (الثلاثاء) النمو إلى الارتفاع في جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، حيث حققت كل من الأنشطة النفطية وغير النفطية ارتفاعاً بنسبة 2.9% لكل منهما. ونمت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5%.



أما على جانب التعديلات الموسمية فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 1.2% بالمقارنة مع الربع الرابع من 2025، حيث شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً بنسبة 6.8% في حين حققت الأنشطة الحكومية نمواً بلغ 1.4%، بالإضافة إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.3% وذلك على أساس ربعي.



تعد الأنشطة غير النفطية المساهم الرئيسي في النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الأول من عام 2026، حيث ساهمت بمقدار 1.7 نقطة مئوية، كما ساهمت الأنشطة النفطية بمقدار 0.8 نقطة مئوية. بالإضافة إلى مساهمة الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.3 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.



وعلى جانب التعديلات الموسمية تعد الأنشطة النفطية المحرك الرئيسي للانخفاض، إذ سجلت مساهمة سالبة بلغت 1.6 نقطة مئوية، في حين سجلت كل من الأنشطة الحكومية والأنشطة غير النفطية مساهمة موجبة قدرها 0.2 نقطة مئوية لكل منهما.



وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث سجلت أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال أعلى معدلات النمو خلال الربع الأول من عام 2026، والتي بلغت 5.4% على أساس سنوي، و1.1% على أساس ربعي.



تليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنمو بلغ 4% على أساس سنوي، و1.4% على أساس ربعي، كما حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي نمواً بنسبة 3.6% على أساس سنوي، في حين شهدت انخفاضاً بنسبة 7% على أساس سنوي.