توقع الرئيس التنفيذي شركة «روسنفت» أكبر منتج للنفط في روسيا إيجور سيتشين، اليوم (السبت)، إن الأوضاع الخاصة بالعوامل الأساسية في أسواق النفط قد لا تعود إلى طبيعتها إلا في النصف الثاني من 2027 في حالة حل الأزمة في الشرق الأوسط.



وأضاف سيتشين أنه في حالة إعادة فتح مضيق هرمز على الفور، قد يصل سعر النفط إلى 95 دولاراً للبرميل بحلول نهاية 2026، ثم ينخفض إلى ما بين 80 و85 دولاراً بعد عام.



وذكر سيتشين أن الصين هي الأقدر على تحمل تداعيات إغلاق مضيق هرمز بفضل سياستها الحكومية المدروسة جيداً.



وأضاف أن سياسة الصين في أمن الطاقة متوازنة وتستند إلى تقييم واقعي للمخاطر.