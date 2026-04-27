كشف مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة دان يورغسن، أن الاتحاد الأوروبي يعتمد على منطقة الخليج للتزود بنسبة 40% من حاجته لوقود الطائرات والديزل.



وأوضح الدبلوماسي لقناة العربية أن احتياطيات أوروبا من وقود الطائرات محدودة لدى القطاع الخاص.



وأشار الدبلوماسي إلى أن احتياطيات الحكومات الأوروبية من وقود الطائرات ليست محدودة تقريبا.



كما حذر من خطر انقطاع إمدادات وقود الطائرات الذي سيهدد الدول الأوروبية غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.



وأضاف الدبلوماسي أن بريطانيا الأكثر عرضة لخطر انقطاع إمدادات وقود الطائرات بعد أسابيع لأنها لا تكرر إطلاقاً وقود الطائرات.



أزمة إمدادات



وصرح دان يورغنسن، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة، بأن التكتل يقترب بسرعة من أزمة إمدادات محتملة، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإلغاء رحلات.



وقال مسؤولون تنفيذيون في شركات طيران أوروبية، في مارس الماضي إنهم من المرجح أن يمرروا ارتفاع تكاليف الوقود إلى المستهلكين إذا ظل مضيق هرمز مغلقاً لفترة أطول.



.